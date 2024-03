Scuola di legalità con le Fiamme Gialle

Continuano gli incontri delle Fiamme Gialle della provincia di Macerata nelle scuole per affrontare il tema della cultura sulla legalità economica. Mercoledì scorso il comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Porto Recanati, accompagnato dal sottotenente Fabrizio Cori Carlitto, ha fatto visita ai circa 70 studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Nicola Badaloni“ di Recanati. Con loro hanno affrontato i temi dell’evasione fiscale e dello sperpero di risorse pubbliche, delle falsificazioni di moneta, della contraffazione, nonché dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti. L’iniziativa ha favorito l’espressione spontanea dei giovani sui temi della sicurezza e della legalità economica e finanziaria nonché della consapevolezza riguardante il ruolo rivestito dal Corpo, anche nell’attuale congiuntura socio-economica nazionale, nell’ambito della quale la Guardia di Finanza si pone come qualificato e solido presidio di legalità. All’incontro, organizzato dalla Dirigente Scolastica, Annamaria De Siena, coadiuvata dalla professoressa Maria Francesca Rombini, ha fatto seguito anche la dimostrazione pratica del cane antidroga “Edir“ in forza alla Compagnia della Guardia di Finanza di Civitanova Marche che ha molto attirato l’interesse e l’attenzione di tutti gli studenti, anche appartenenti alle altre classi dell’Istituto, i quali hanno fatto tante domande in materia di sostanze stupefacenti e sull’impiego delle unità cinofile.