Scuola di magia per figli e genitori

Ancora un imperdibile appuntamento per la rassegna dedicata ai più piccoli, “A teatro con mamma e papà”, promossa da Compagnia della Rancia e Comune di Tolentino. Oggi è la volta del Teatro Verde di Roma, prestigiosa compagnia che dal 1986 si dedica interamente al teatro ragazzi, con spettacoli originali che si avvalgono di una tecnica mista (attori, burattini, pupazzi, clownerie, giocolerie, ombre, proiezioni…) prediligendo la musica, i colori e la fantasia. Alle ore 17, sul palco del Teatro Vaccaj va in scena una tra le produzioni di repertorio che più hanno incantato e divertito tanti piccoli spettatori di tutta Italia, con un bellissimo messaggio sull’amicizia e sulle differenze: Scuola di magia. Nel bosco disegnato da Santuzza Calì c’è una scuola di magia, immaginata da Andrea Calabretta. Qui si impara a usare incantesimi, a costruire oggetti magici, a diventare invisibili e a creare filtri potentissimi. Ma attenti a non sbagliare, altrimenti si possono scatenare le forze della magia nera!