Scuola, i conti delle mense "Spesa di 612 euro l’anno"

di Franco Veroli

Nel comune di Macerata ammonta a 612 euro, tanto negli istituti dell’infanzia che della primaria, il costo annuale della mensa scolastica nel 2022-2023. È il valore che emerge dalla sesta indagine dedicata, realizzata da Cittadinanzattiva, che vede Macerata al secondo miglior posto nelle Marche, dopo Ancona. L’indagine ha preso in esame le tariffe di tutti i 110 capoluoghi di provincia, considerando una famiglia di riferimento composta da tre persone (due genitori e un figlio minore), con un reddito lordo annuo di 44.200 euro e un corrispondente Isee di 19.900 euro. Nel calcolo della quota annuale del servizio di ristorazione scolastica è stata ipotizzata una frequenza di 20 giorni mensili per un totale di nove mesi, escludendo eventuali quote extra annuali eo mensili. Nel dettaglio, il costo di un pasto nelle mense maceratesi è di 3,40 euro, quello mensile di 68 euro e quello annuale di 612 euro. Meglio di Macerata fa solo Ancona, rispettivamente con un costo del pasto di 2,42 euro, che per un mese fa 48,40 euro e per un anno 436 euro, anche in questo caso riferito sia all’infanzia che alla primaria. La spesa maggiore nel caso dell’infanzia la sostengono le famiglie di Ascoli (684 euro l’anno), seguite da quelle di Pesaro (664 euro), Urbino (648) e Fermo (648). Nel caso della primaria, invece, con 1.062 euro l’anno, è Pesaro che ha la mensa più "salata". Seguono Ascoli con 684, e Fermo con 648. In ogni caso, con una spesa media mensile di 68,40 euro per la scuola dell’infanzia e 75 euro per la primaria, una famiglia marchigiana sostiene un onere più basso rispetto agli 82 euro mensili della media nazionale. In questo contesto, sono 21 gli interventi previsti con fondi del Pnrr. Nella nostra provincia riguardano Pieve Torina (312.200 euro), Treia (189.300 euro), Civitanova (327mila euro).