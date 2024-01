Seconda al giro di boa, brava Santo Stefano

In casa della capolista Briantea 84 Cantù, la Santo Stefano Kos Group cede col punteggio di 70-51 (18-7, 36-23, 55-39) e conclude al secondo posto il girone della regular season del campionato italiano di basket in carrozzina. Giunti in Lombardia senza Dimitri Tanghe, alle prese con l’influenza, i portopotentini hanno iniziato il match facendo registrare scarsa precisione al tiro. Tra la fine del secondo quarto e l’inizio del terzo, capitan Bedzeti e compagni hanno piazzato un 10-0 che sembrava preludio ad un cambio di passo, ma la Briantea ha prontamente ripreso in mano le redini della partita. "La nostra è stata una prestazione con troppi alti e bassi - commenta coach Roberto Ceriscioli -, abbiamo commesso un numero significativo di errori in fase di costruzione del gioco, abbiamo sbagliato alcune scelte difensive. Complimenti alla Briantea per il primo posto nel girone". Nel prossimo weekend la Santo Stefano Kos Group sarà in lizza a Porto Torres per le Final Four di Coppa Italia. Ecco il tabellino dei giocatori portopotentini nella gara in Brianza: Raimondi 2, Buso 9, Veloce, De Miranda 15, Bedzeti 15, Barbe, La Terra 2, Giaretti 8, De Deus Ramos. All. Roberto Ceriscioli.