Seconda edizione di "Swap Party". Quando il baratto diventa una moda

Quando il baratto diventa moda. Arriva la seconda edizione di "Swap Party" a Tolentino, per chi vorrà scambiare abiti e accessori per uomo, donna e bambino, con laboratorio di riuso dei tessuti, chiacchiere e dolcetti. È organizzato dal Cea Centro di educazione ambientale Legambiente Il Pettirosso con Ludoteca Riù e Comune, in collaborazione con assessorati ai servizi sociali, Caritas e Sermit, per sabato 21 ottobre dalle 16.30 alle 19.30. Questa volta si svolgerà all’auditorium della biblioteca Filelfica (largo Fidi 11). Per iscriversi inviare una mail a pettirossocircolo@gmail.com (entro le 12 di venerdì ottobre). Si possono scambiare vestiti, sciarpe, cappelli e borse (no intimo né scarpe). Tutto deve essere pulito e in buone condizioni. Il numero di partecipanti - previa iscrizione - è di massimo 25 persone e ognuno può portare fino a un massimo di dieci pezzi. Uno spazio sarà dedicato ai bambini. Ad ogni capo verrà assegnato un credito di scambio: il valore del credito è dato da tappi di vario genere per ogni categoria di indumenti. Verrà esposto un cartellone con il valore corrispettivo di ogni indumento (ad esempio pantaloni 3 tappi, capospalla 4 tappi ecc.). "Lo Swap Party (swappare significa scambiare) è un’occasione per scambiare cose, un modo semplice, veloce ed ecosostenibile per rinnovare il proprio guardaroba – spiegano gli organizzatori –. In questo modo ognuno può dare il proprio contributo, scambiando oggetti di seconda mano, nell’ottica di contrastare gli sprechi e ridurre l’impatto ambientale ed economico e promuovere un’economia circolare".