Segnale stradale abbattuto: ancora da sostituire

Accecata dal sole abbatte con l’auto un segnale stradale. È avvenuto nel pomeriggio di sabato in via Nazario Sauro, a Recanati, nei pressi della rotatoria dell’IIS Mattei. La donna, che viaggiava con la sua auto in direzione mare-monti, a causa del sole basso, che impediva la visuale della carreggiata, si è allargata verso sinistra, dove inizia lo spartitraffico prima della rotatoria sbattendo contro il segnale che indica agli automobilisti la direzione obbligatoria a destra. Il segnale è stato centrato in pieno ed è stato abbattuto. La Polizia Municipale, che è intervenuta sul posto, invece di chiamare gli operai del comune, per rimuovere il segnale, ha fatto intervenire il soccorso stradale. A distanza ormai di due giorni questo non è stato ancora sostituito per cui si è generato un serio pericolo per chi percorre quel tratto di strada: infatti, in assenza di indicazioni precise, un automobilista magari un po’ sbadato potrebbe anche imboccare la corsia sbagliata.