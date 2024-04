Sei esperienze sonore uniche e coinvolgenti. Oggi si alza il sipario

Al via, nel suggestivo scenario delle mura medievali di Montecosaro, la settima edizione del Festival di musica da camera. Una proposta unica nel suo genere, capace di incantare gli animi con la sublime bellezza della musica da camera. Sei imperdibili appuntamenti, ognuno promettendo una esperienza sonora unica e coinvolgente. La direzione artistica, guidata da sempre dal maestro Lorenzo Perugini (nella foto), continua a elevare gli standard e a esplorare le molteplici sfaccettature di questo genere musicale. Il sipario si alza oggi, alle 18, al Teatro delle Logge, con l’energia travolgente del Sync Percussion Duo, composto dai virtuosi percussionisti Luca Ventura e Ludovico Venturini. Mercoledì, sempre alle 18, la chiesa delle Anime ospiterà il Duo Chronos, connubio perfetto tra il violino di Nicolò Grassi e il pianoforte di Massimiliano Turchi. Sabato 11 maggio (ore 21), Davide Burani regalerà un magico recital per arpa negli spazi sacri della chiesa delle Anime. Poi, il 12 maggio alle 18, sarà il momento per il gruppo vocale A.d.A. di Montecosaro, diretto da Lorenzo Perugini, di regalare al pubblico della chiesa delle Anime un’emozionante immersione nel repertorio rinascimentale. Il 18 maggio alle 21, la chiesa delle Anime accoglierà il Trio Asch, composto dalla sensibile interpretazione della violinista Marlène Prodigo, dal calore del violoncellista Danilo Squitieri e dalla maestria pianistica di Elisabetta Mangiullo. Infine, per chiudere in bellezza, sempre nella chiesa delle Anime, la serata del 19 maggio alle 18 sarà dedicata al canto lirico, con il soprano Federica Vitali e la pianista Carolina Benedettini. Un omaggio speciale verrà reso al soprano montecosarese Anita Cerquetti.