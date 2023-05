Senesi sul podio con il racconto ’Un fascio di paparevi rossi’

La matelicese Gioia Senesi, classe 1985, è salita nuovamente sul podio del prestigioso "Concorso letterario internazionale Ceresio in Giallo", svolto in provincia di Varese. Un risultato per nulla banale, se si tiene conto che il concorso ha visto in gara 512 opere tra le varie sezioni. La Senesi, che nella vita è un’insegnante di Lettere al liceo di San Severino, aveva già vinto quattro anni fa la prima edizione del Premio Giovani Autori Claudio De Albertis per scrittori under 35. E stavolta si è classificata terza nella sezione ’Racconti inediti ambientati sui laghi"’ con il racconto "Un fascio di papaveri rossi", aggiudicandosi 150 euro e la pubblicazione del racconto nell’antologia "Laghi e Delitti" (Fratelli Frilli Editori), che raccoglie i racconti inediti finalisti del concorso.