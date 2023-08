"September Fest" Ritorno con il botto: fiumi di birra e musica fino a domenica

L’ultima edizione era stata nel 2019, poi lo stop forzato imposto prima dal Covid e poi dall’avvio dei lavori al centro fiere di Villa Potenza. Ma la ripartenza del September Fest, la tradizione festa della birra organizzata dall’associazione "La Villa 98", questa estate è stata col botto perché nelle prime cinque serate c’è stato il pienone. Gli appuntamenti, a ingresso libero, andranno avanti fino a domenica. Tutte le sere a cena si potranno mangiare bistecche alla fiorentina, panini, piadine e pizza cotta nel forno a legna, oltre a poter scegliere tra 16 differenti tipi di birre alla spina, con degustazioni in anteprima della birra dell’Oktoberfest. "Finalmente si riparte", "Era ora" sono tra i commenti più diffusi che si è potuto cogliere tra gli stand in questi primi giorni della festa, segno che il tradizionale appuntamento di fine agosto è mancato a molti. Successo anche per i primi concerti delle cover band che hanno accompagnato la scorsa settimana, in particolare per i Regina, tornati a Macerata con il loro tributo ai Queen e i "Nord sud ovest band" che hanno fatto ballare con l’omaggio a Max Pezzali e agli 883. Per quanto riguarda gli appuntamenti musicali di questa settimana (tutti con inizio alle 22.30), si prosegue stasera con i Tnt AcDc tribute band che proporrà le canzoni degli AcDc, domani è previsto l’omaggio a Jovanotti con i "Jovanotti Fortunati" e per la festa di San Giuliano si potrà ballare con le migliori canzoni di Vasco Rossi, proposte dal gruppo Vizi e virtù. Venerdì tributo a Rino Gaetano, mentre sabato e domenica la musica dei 7S8 e dei Billy balla reggae.

re. ma.