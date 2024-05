Serena: "La pulizia è compito delle Ferrovie. Ma quello non è un percorso pedonale"

"Da tempo ci siamo mossi sul sottopasso della Montecatini: prima con i solleciti telefonici e poi con una richiesta scritta alle Ferrovie dello Stato, a cui spetta la pulizia interna. Contiamo di risolvere il problema prima dell’estate, soprattutto sotto il profilo igienico-sanitario". Il consigliere comunale con delega alla protezione civile, Gianluigi Serena, fa il punto dopo la protesta di una residente sul sottopasso, pieno di acqua sporca e tana per le nutrie. "Tocca alle Ferrovie la manutenzione, alzare le grate e bonificare il sottopasso – afferma Serena –. Abbiamo avvisato anche Opere Laiche per la parte a lato monte. Tale intervento è per noi necessario, per allestire come parcheggio l’area di ammassamento a giugno, luglio e agosto. Quello però non è un sottopasso pedonale ma un canale di scolo, per decenni usato in modo improprio. L’obiettivo comunque è risolvere la situazione dal punto di vista igienico. La scorsa settimana abbiamo chiamato e pagato una ditta, buona parte dell’acqua è stata rimossa. Ma ora attendiamo Opere Laiche e Ferrovie".