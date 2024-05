Serie D, sopralluogo allo stadio

Civitanovese in serie D, il Polisportivo è omologato pe le partite ma necessita comunque di un restyling. Il presidente rossoblù Mauro Profili lo ha chiesto al termine della cavalcata della squadra che ha conquistato l’Eccellenza, indicando anche una strategia di ricostruzione dello stadio per puntare a serie superiori. Intanto, ieri mattina l’amministrazione comunale ha effettuato un sopralluogo. Presenti il sindaco Fabrizio Ciarapica, gli assessori Ermanno Carassai (lavori pubblici) e Claudio Morresi (bilanco), il dirigente dei lavori pubblici Marco Orioli, Profili e personale della Questura di Macerata. Una ricognizione necessaria a stabilire i lavori più urgenti per il prossimo campionato. Consapevoli che i tempi stringono, oggi in giunta verrà presentato un programma per opere e finanziamenti. Nel frattempo, è in corso la realizzazione dei nuovi bagni. Appaltati dal Comune due mesi fa, è attesa in questi giorni l’ultimazione dei lavori, come è prevista la sostituzione dei fari con i proiettori a led.