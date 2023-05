"Serve un farmacista per la sede di Scossicci"

di Giorgio Giannaccini

"Subito dovremo procedere ad assumere un nuovo farmacista per il periodo estivo, in modo da aprire la sede a Scossicci, anche se a oggi è una figura che non si trova facilmente. Poi ho in mente di promuovere i servizi, come l’holter pressorio. Ma soprattutto vorrei il dialogo con tutti, per crescere insieme e fare comunità". Sono le prime parole di Walter Manzotti da presidente dell’Appr (Azienda pluriservizi Porto Recanati), e cioè la partecipata che gestisce la farmacia comunale e il servizio dei parcheggi a pagamento. Ha 58 anni ed è un funzionario di banca, conosciuto in città per aver fatto parte del comitato di quartiere Santa Maria in Potenza. "Credo che il sindaco Andrea Michelini mi abbia scelto perché sono abituato a dirigere un team – dice Manzotti –. Intanto, voglio sottolineare che la mia gestione andrà in continuità con quella del presidente uscente Andrea Dezi, il quale ha fatto un buon lavoro e vedo un’azienda in salute. Stasera (ieri, ndr) farò la mia prima riunione: da lì vedremo dove poter investire. Comunque, non si dovrà puntare solo sul dare il farmaco, ma nell’erogare servizi e creare piccoli ambulatori". E idee per il futuro ne ha diverse. "Sarebbe bello realizzare una cooperativa sociale di comunità con l’aiuto di qualche associazione, per dare un lavoro ai diversamente abili – aggiunge Manzotti –. O ancora occuparsi della gestione del cimitero, visti i problemi ad avere un custode in orari continuati. Oppure fare un centro per svolgere l’elettrocardiogramma, magari in uno dei locali del Kursaal, qualora ci fosse richiesta. Inoltre, ho dei buoni rapporti con alcuni esponenti delle forze dell’opposizione e mi piacerebbe ascoltarli".

Nel frattempo Rosalba Ubaldi e Angelica Sabbatini, rispettivamente ex vicesindaco e assessore, dicono la loro sul cambio di guida nell’Appr. "Abbiamo il piacere di salutare il consiglio di amministrazione uscente e di ringraziarlo – scrivono in una nota –. Ricordiamo che la loro nomina, nel 2017, fu da parte del sindaco Roberto Mozzicafreddo e di quella maggioranza di cui ci onoriamo di averne fatto parte. Il presidente Andrea Dezi e i consiglieri Orietta Montironi e Angelamaria Lupis si sono impegnati costantemente. Tante le problematiche affrontate: la regolarizzazione dei collaboratori per i parcheggi, il noleggio dei parcometri, la segnaletica, la lunga sosta, il jolly sosta, le pre-sanzioni sosta scaduta o omessa, la consegna dei pass estivi, il controllo ztl, la ristrutturazione della farmacia comunale. Una grande attività svolta anche oltre il ruolo, per risolvere questioni improvvise. Ci corre chiarire che le indennità del consiglio di amministrazione sono state di 319 euro mensili per il presidente Dezi e di 100 per le altre due componenti".