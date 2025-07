Servizi comunali con un clic, con la Carta di identità elettronica

Nuovo passo verso la digitalizzazione per il Comune di Recanati: dal 12 giugno i cittadini possono accedere ai servizi online anche tramite autenticazione con la Carta d’identità elettronica (Cie), oltre che con Spid e Cns. La novità permette di utilizzare la carta non solo dal computer, ma anche dallo smartphone, grazie all’app CieId. "È un ulteriore passo avanti nella modernizzazione della macchina amministrativa" commenta l’assessore Sabrina Bertini, sottolineando l’obiettivo di semplificare e velocizzare il rapporto tra cittadini e Comune.

L’introduzione dell’accesso con la Cie consente di aumentare la sicurezza e la facilità di utilizzo dei servizi online, come la consultazione di pratiche, certificati e pagamenti. Per richiedere la Cie ci si può rivolgere all’ufficio anagrafe, dove viene consegnata la prima parte dei codici Pin e Puk necessari all’attivazione. La carta arriva poi a casa tramite posta raccomandata, insieme con la seconda parte dei codici, indispensabili per completare la procedura tramite l’app CieId, che guida l’utente passo dopo passo.

Durante l’autenticazione, l’utente viene reindirizzato a una pagina sicura del ministero dell’interno per la verifica dell’identità, prima di poter accedere al portale istituzionale del Comune (www.comune.recanati.mc.it). L’accesso è possibile inserendo i codici ricevuti o scansionando il Qr code generato dall’app CieId. In caso di smarrimento dei codici Pin e Puk, è possibile recuperarli rivolgendosi nuovamente all’ufficio anagrafe. Chi avesse bisogno di supporto può anche ricevere assistenza alla biblioteca comunale Brunacci-Brunamonti.