Servizio bus estivo fino alla costa

"Una vittoria che fa bene a tutto il territorio". Con queste parole il sindaco di Pieve Torina, Alessandro Gentilucci (nella foto), commenta l’aggiudicazione del nuovo servizio di trasporto pubblico che sarà operativo, a partire dall’ 8 giugno, ogni sabato fino al 31 agosto, con direzione Civitanova e Pieve Torina.

"Apriamo le porte delle nostre terre a chi vorrà visitarle e, nel contempo, consentiamo un servizio per i nostri ragazzi che vogliono andare al mare – sottolinea Gentilucci – un modo per rafforzare il forte legame che ci unisce con la cittadina rivierasca, soprattutto in tema di valorizzazione reciproca sul piano turistico delle rispettive aree territoriali".

Il Comune, grazie all’aver vinto il bando pubblico per la concessione di contributi finalizzati a incentivare il trasporto collettivo di persone per situazioni o periodi particolari, metterà a disposizione dei cittadini un autobus dedicato che percorrerà la tratta Pieve Torina - Civitanova Marche in entrambe le direzioni.

Il servizio, che sarà realizzato in collaborazione con la Contram, prevede la partenza ogni sabato mattina, dall’8 giugno, alle 9 nell’area delle Sae (parcheggio centro commerciale) di Pieve Torina e la ripartenza nel pomeriggio, alle 17, dal piazzale Cristo Re di Civitanova. L’ultima corsa è prevista per sabato 31 agosto.