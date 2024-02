Servizio civile: ci sono settanta opportunità con l’Unione Montana

L’Unione Montana Potenza Esino Musone cerca 70 giovani per il Servizio civile. In particolare, i ragazzi sarebbero impiegati in tre progetti nel programma "Laboratori di cittadinanza": "Aprire – Abitare paesaggi di ritorni e restanze" (posti disponibili 9), "Lol – Luogi di opportunità legàmi" (posti disponibili 10) e "Social network" (posti disponibili 51). Tutti i progetti hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali articolato in 5 giorni, e prevedono un periodo di tutoraggio di 3 mesi al cui termine verrà rilasciata una certificazione delle competenze relativamente al percorso svolto. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i giovani cittadini italiani, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché i candidati siano regolarmente soggiornanti in Italia, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano superato il ventottesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, non abbiano riportato condanne.

I candidati all’esperienza

nel servizio civile dovranno produrre domanda di partecipazione esclusivamente attraverso

la piattaforma DOL raggiungibile tramite pc,

tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it