Servizio civile in Comune, il saluto ai giovani volontari

Traguardo raggiunto per i 76 giovani volontari che il 20 maggio scorso hanno terminato l’anno di servizio civile prestando la loro opera nei progetti del Comune. L’amministrazione, sottolineando l’importanza del contributo innovativo che i giovani hanno apportato nelle rispettive attività, ha ringraziato i ragazzi e consegnato loro gli attestati di partecipazione. I ragazzi sono stati impegnati in sette progetti, tra cui ‘Cultura patrimonio per tutti’, che ha visto coinvolti i volontari in attività di apertura e animazione di musei e biblioteche, nonché di supporto agli uffici che si occupano di cultura nei Comuni dell’ATS 15; ‘Gesti di cura’, i cui volontari sono stati all’interno della casa di riposo di Corridonia, di Treia e allo sportello social point dell’Ircr in piazza Mazzini; ‘Giovaniattivi’, che ha visto coinvolti i volontari in attività all’interno di uffici che si occupano anche di giovani.