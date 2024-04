Servizio di salvataggio in mare. Gara di appalto per l’affidamento

Gara di appalto per l’affidamento annuale del servizio di salvataggio in mare lungo le spiagge libere cittadine per la stagione balneare 2024, l’importo messo in bilancio è di 274.000 euro. Il criterio per l’aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa proposta al Comune. Previsto il posizionamento di tredici stazioni di salvataggio, le cosiddette torrette di avvistamento, e questi i tratti di spiaggia da coprire su una lunghezza di litorale di un chilometro e duecento metri circa: sul lungomare Piermanni la spiaggia libera a sud dello chalet Antonio (150 metri lineari), tra gli chalet Solemar e Kitesurf (65 metri lineari), tra il Kitesurf e Lido Cristallo (65 metri); sul lungomare nord, dallo stabilimento Il Veneziano ad Attilio (35 metri lineari), da San Marco a Golden Beach (39 metri), da Re Sole a Filippo (39 metri), da Filippo ad Aloha (52 metri), da Aloha a Ippocampo (315 metri), da Ippocampo e Lido della Polizia (27 metri), la spiaggia libera a nord dello chalet Santina (150 metri) e a sud dello stabilimento (150 metri), poi la spiaggia libera a sud dello chalet Virgola Zero Uno (150 metri). L’importo complessivo a base di gara per il 2024 ammonta a 137.368 euro ma il valore stimato dell’appalto è di 274.736 euro in quanto il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un ulteriore anno, scivolando nella stagione balneare del 2025. La somma prevista per il 2024 prevede come voci di costo 129.592 euro per il personale e un utile di 7.775 euro.