’Settanta volte sette’: sul palco il perdono nelle relazioni umane

"Settanta volte sette", lo spettacolo ideato e diretto da Clara Sancricca sulla drammaturgia originale del Controcanto Collettivo, va in scena domani al Teatro Velluti di Corridonia (ore 21.15), e sarà il terzo appuntamento inserito nel cartellone proposto da Comune e Amat. Nel cast figurano Federico Cianciaruso, Riccardo Finocchio, Martina Giovanetti, Andrea Mammarella, Emanuele Pilonero, Clara Sancricca e, come voce fuori campo, Giorgio Stefanori. "Con ’Settanta volte sette’ – spiega Sancricca – il nostro collettivo affronta il tema del perdono e della sua possibilità nelle relazioni umane. Nella sua gloriosa storia questo concetto ci sembra essere giunto ad un inglorioso epilogo, che lo vede soccombere alla logica, attualmente vincente, della vendetta. Chi perdona sembra sminuire il torto, giustificare l’offesa, mancare di rispetto alla vittima, farsi complice del colpevole. Eppure, il perdono protesta per innescare pensieri diversi, per aprire a logiche nuove; protesta contro l’assunto che al male vada restituito il male". I biglietti (posto unico numerato 15 euro con riduzione a 10 euro), si possono acquistare nei punti vendita Amat e Vivaticket, su vivaticket.com e a teatro il giorno dello spettacolo dalle ore 18.