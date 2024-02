"Settimana alternativa" per gli alunni del Classico

"Settimana alternativa" al liceo classico Leopardi. Una commissione composta dai rappresentanti degli studenti e dai professori Sylvie Bartoloni, Annamaria Chiurchiù, Federico Dari, Roberta Eugeni e Pamela Grisei ha predisposto un calendario strutturato in due momenti: nella prima parte della mattinata, attività da svolgere in classe con la supervisione dei docenti (debate, discoforum, cineforum, quotidiano in classe, tour virtuale); nella seconda parte, attività a classi aperte scelte dagli studenti. Tra le attività: coro, gruppo musicale, visita e attività all’Istituto Confucio, cineforum, pallavolo, trekking urbano, giornalino scolastico, teatro, educazione sessuale, lingua e cultura francese o spagnola, prospettive filosofiche dell’intelligenza artificiale, yoga, fotografia, scrittura creativa, grafologia, caffè filosofico.