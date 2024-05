"Sferisterio a scuola", le attività per avvicinare i ragazzi alla lirica

Nuovi risultati positivi per le attività ideate per coinvolgere gli studenti nella programmazione del Macerata Opera Festival: "Lo Sferisterio a scuola" entra nel vivo e raccoglie adesioni e nuovi consensi. In attesa delle serate allo Sferisterio dove oltre 10.500 studenti di primarie e medie assisteranno allo spettacolo "Turandot. Enigmi al museo" (dal 4 all’8 giugno), sono state aggiunte nuove repliche per "Il piccolo principe": un viaggio tra le stelle di Vincenzo Ruggiero, ideato per i bambini da 3 a 5 anni: alle previste rappresentazioni al teatro Lauro Rossi, dal 27 al 31 maggio, ne sono state aggiunte tre il primo giugno. Nei giorni scorsi, sempre al Lauro Rossi si è svolto invece l’incontro con Fabio Sartorelli che ha introdotto gli studenti delle superiori alle tre opere in scena per la 60° edizione del Macerata Opera Festival: Turandot, Norma e La Bohème. Grazie alla collaborazione con l’Università di Macerata, è stato organizzato un incontro di presentazione anche per gli studenti universitari, sempre con Fabio Sartorelli introdotto dal rettore John McCourt (foto). Molto facilitata la partecipazione degli studenti agli spettacoli del Mof: con un biglietto da 7 euro, potranno accedere alle prove d’assieme delle opere allo Sferisterio, e acquistare il biglietto per gli spettacoli a un prezzo speciale (30 euro, settore rosso).