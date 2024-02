Sferisterio Live 2024. Altro colpo per l’estate: ci sarà anche la Mannoia

E dopo Il Volo ecco Fiorella Mannoia ad arricchire il cartellone di Sferisterio Live 2024, il festival di musica dal vivo organizzato dal Comune di Macerata - assessorato agli Eventi - in collaborazione con l’Associazione Arena Sferisterio. Il 30 agosto l’arena ospiterà l’artista in "Fiorella sinfonica live con orchestra", il tour nel quale per la prima volta sarà affiancata da un’orchestra sinfonica in un anno che vedrà Fiorella Mannoia spegnere 70 candeline. L’artista romana è pronta a festeggiare il traguardo nella dimensione per lei più naturale, il palco. La cantante è stata tra le protagoniste del 74° Festival di Sanremo con il brano Mariposa, un manifesto per cantare l’orgoglio di essere donna che firma in prima persona insieme con Cheope e Carlo Di Francesco che sigla anche le musiche con Federica Abbate e Mattia Cerri. "Dopo l’annuncio della doppia data de Il Volo, allo Sferisterio – dice il sindaco Sandro Parcaroli – accoglieremo un altro ospite di assoluto prestigio che, come il trio famoso a livello internazionale, sta calcando in questi giorni il palco dell’Ariston di Sanremo. Fiorella Mannoia è tra le più grandi interpreti del panorama musicale italiano, la sua inconfondibile vocalità ha conquistato generazioni e generazioni. Anche questa stagione di Sferisterio Live si preannuncia ricca di sorprese e di appuntamenti di caratura nazionale e internazionale. Ci aspettiamo di replicare, e oltrepassare, il successo di pubblico registrato lo scorso anno". Soddisfatto l’assessore Riccardo Sacchi. "Un’altra stella del firmamento musicale italiano, un’icona qual è la Mannoia, contribuirà a dare lustro al festival che in questi ultimi anni è cresciuto in maniera esponenziale, sia a livello di prestigio, con proposte di livello internazionale, che di numeri, in termini di presenze. Sferisterio Live si sta preparando a vivere un’altra stagione di grandi nomi e di grande musica. Infatti, abbiamo in serbo altre proposte che non mancheranno di arricchire il caleidoscopico programma che contraddistingue la rassegna". I biglietti per il concerto di Sferisterio Live, reso possibile grazie anche all’organizzazione di Elite Agency Group e Alhena Entertainment (info 0871 685020), saranno disponibili in prevendita a partire dalle 16 di domani su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali mentre alla biglietteria dello Sferisterio dalle 11 di martedì Questi i prezzi (diritti di prevendita inclusi): Platino: 79 euro; Oro 75; Verde 65; Blu 55; Rosso: 49, Giallo 35; Balconata in piedi 30.