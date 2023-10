Sferisterio Live da dieci e lode

Più di due ore e mezza di concerto e un’ovazione finale che ha quasi fatto venir voglia ai due cantautori di rimanere ancora sul palco: il concerto di Francesco De Gregori e Antonello Venditti, l’altra sera, è stato un vero successo (come era già successo una settimana fa per la prima serata) che sarà ricordato a lungo come uno degli eventi più riusciti di ’Sferisterio Live’. L’edizione 2023, dunque, si chiude con quasi 20.000 presenze per i 10 concerti del cartellone (con ben 5 sold out): The Lumineers, Simply Red, Deep Purple, David Garrett, Mr. Rain, Robert Plant, Madame, Massimo Ranieri e Venditti&DeGregori con due serate. "Numeri record con un grande coinvolgimento di pubblico e un enorme ritorno di immagine a livello nazionale e internazionale per Macerata e per lo Sferisterio – commenta il sindaco Sandro Parcaroli -. La kermesse ha saputo coniugare qualità e quantità ed è stata in grado di dare continuità lavorativa a un team di persone che si è spesa con passione ed energia nel progetto; un progetto pronto a crescere sempre più, di edizione in edizione". "Una stagione da incorniciare quella di ’Sferisterio Live’ 2023 - commenta l’assessore agli Eventi, Riccardo Sacchi -. Visti i numeri possiamo affermare, senza alcun dubbio, che è stata un’edizione di cui l’Amministrazione comunale è particolarmente orgogliosa. Il concerto di De Gregori e Venditti è stata un’operazione assolutamente virtuosa, a costo zero e addirittura con un evidente ritorno economico che ha portato nelle casse dell’Associazione 95.000 euro, nonché ulteriori giornate lavorative per le maestranze. Stiamo già lavorando sulle proposte della prossima edizione".