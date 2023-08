Sferisterio: primo sold out Conquistati dalla Carmen ben 8.500 spettatori Premio al maestro Renzetti

Il primo sold-out della stagione 2023 del Macerata Opera festival è arrivato domenica sera, in occasione dell’ultima replica della Carmen di Georges Bizet. Uno Sferisterio gremito in ogni ordine di posti, che ha allontanato un po’ il dispiacere di venerdì sera quando la pioggia battente ha costretto l’Associazione ad annullare uno degli spettacoli più attesi: l’omaggio alla grande danza con la Compagnia Antonio Gades e la performance esclusiva di Sergio Bernal.

Tra le belle sorprese registrate domenica, inoltre, oltre al tutto esaurito, anche l’omaggio da parte del sindaco Sandro Parcaroli al maestro Donato Renzetti, direttore musicale del festival sul podio per l’opera di Bizet, che ha ricevuto la medaglia in bronzo commemorativa dello Sferisterio, realizzata dallo scultore Valeriano Trubbiani, per la pluridecennale attività svolta al Macerata Opera Festival.

La nuova settimana del Macerata Opera Festival, quindi, si apre carica degli applausi di domenica sera per una Carmen che, nelle quattro serate di rappresentazione, ha registrato 8.500 spettatori complessivi. Ora ci si prepara ad accogliere il debutto della terza opera in cartellone: Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti, che viene riproposta allo Sferisterio dopo 20 anni di assenza. Il dramma, realizzato in co-produzione con le Chorégies d’Orange (località francese celebre per il teatro romano in cui ogni estate si svolge un festival simile a quello maceratese), debutterà sabato alle 21, con repliche la prossima settimana, il 14, 17 e 19 agosto. Giovedì, sempre alle 21 invece, è prevista l’anteprima per gli under 30 con la presenza all’ingresso di una postazione di Rum, la radio dell’Università di Macerata che racconterà lo spettacolo e raccoglierà commenti e testimonianze.

Lucia di Lammermoor è firmata dal regista Jean-Louis Grinda, con Jordi Bernàcer sul podio e un gruppo di solisti di fama internazionale come Ruth Iniesta (Lucia), Dmitry Korchak (Edgardo), Davide Luciano (Enrico) e Mirco Palazzi (Raimondo). Lo spettacolo porterà sul palcoscenico dello Sferisterio un vero e proprio angolo di Romanticismo letterario, nel quale verrà messa in luce la struggente vicenda di miss Lucia, che soccombe al cinismo di chi osteggia per interesse personale i suoi sentimenti. L’ambientazione originale scozzese sarà riprodotta in scena attraverso la tecnica del videomapping sia sul pavimento che sul muro dell’arena con modernissimi sistemi tecnici che promettono effetti "da non perdere".

Da segnalare, venerdì alle 21, l’ultimo appuntamento delle attività del Mof dedicate a Carmen con "Carmen Film", la proiezione di due capolavori del cinema muto – Carmen di Cecil B. DeMille seguito da A Burlesque on Carmen di Charlie Chaplin – sonorizzati dal vivo dalla Form – Orchestra Filarmonica Marchigiana, diretta dallo specialista Timothy Brock.