Sfida a colpi di padel per aiutare l’Admo Vincono Petrini e Domizi

Adriano Petrini e Roberto Domizi hanno battuto in finale Giulia Torresi e Andrea Remia vincendo la terza edizione del torneo Mc Consulting a favore dell’associazione donatori midollo osseo (Admo). Al centro padel club Torresi di Macerata si sono sfidate 30 coppie con una finalità ancora più grande, contribuire a far conoscere l’attività dell’Admo e incentivare il numero di donatori perché un solo donatore in più può fare la differenza nella lotta contro molte malattie del sangue come leucemie, linfomi e mielomi. I responsabili dell’Admo ringraziano per l’aiuto Giovanni Torresi, la Mc Consulting e Fabio Romagnoli. Presente alla premiazione pure Fabio Luna del Coni Marche. "La disponibilità di tante persone e la forte adesione – dice Eleonora Salvatori, responsabile della sede Admo Macerata – ci danno sempre più forza".