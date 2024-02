Sfilata dei carri e spettacolo a teatro

Si chiama "Stelle S…filanti" il Carnevale pollentino che si svolgerà nella giornata di domani in piazza della Libertà. Realizzato dalla Pro loco "Corporazione del Melograno" col patrocinio del Comune di Pollenza, l’evento vede la partecipazione di alcuni gruppi mascherati di bambini delle scuole dell’infanzia, primaria e medie. Alle ore 14.30 è prevista la partenza in corteo dai Giardini del Donatore alla volta di piazza della Libertà. Il pomeriggio sarà animato con musica, intrattenimento, dolci e caramelle per tutti. Saranno premiati due dei gruppi partecipanti e le tre maschere più originali. Ricordiamo che la scadenza per l’iscrizione dei gruppi alla sfilata è oggi, venerdì 2 febbraio. .

I festeggiamenti per il Carnevale proseguiranno alle ore 18.30 all’interno del teatro "Giuseppe Verdi" di Pollenza con la rassegna di teatro per bambini e lo spettacolo di attori, pupazzi e burattini "I lupi sono cattivi …solo nelle favole", a cura dell’Associazione Lagrù Ragazzi di Fermo.

Per informazioni e prenotazioni gli interessati possono contattare il numero 334-7045739. Il costo del biglietto unico è di 6 euro.