Sfilate e spettacoli. Sabato pomeriggio all’insegna del Carnevale

Appuntamento per i più piccoli sabato pomeriggio, a Porto Potenza Picena, con la seconda edizione di "Porto... il Carnevale", organizzata dalla Pro loco locale, dall’associazione dei commercianti "Noi Uniti per il Porto" e dall’Amministrazione comunale di Potenza Picena. Il programma inizierà alle 15, in piazza della Stazione, con le sfilate e gli spettacoli in maschera che vedranno protagoniste le giovani ballerine dell’Asd Ritmosfera. Mentre alle 16 seguirà la sfilata dei gruppi in maschera, per poi proseguire alle 17.30 con la premiazione delle migliori maschere singole e anche quelle di gruppo. Invece, lungo piazza Douhet, farà tappa il "Bus dei supereroi" e vedrà all’interno tanti laboratori e giochi per i bambini. E ancora, non mancheranno nemmeno i volontari della Croce Rossa del comitato di Porto Potenza, i quali organizzeranno diversi giochi e attività di intrattenimento per i presenti.