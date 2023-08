Si balla in piazza con "Top 80"

Venerdì, dopodomani alle 21.30, piazza della Libertà a Tolentino si accende con "Top 80", uno spettacolo unico nel suo genere, un vero e proprio viaggio a 360 gradi negli anni Ottanta. Per far ballare e cantare tutti i presenti. "Un frontman, dieci animatori, un dj e live performers sono i componenti di questo spettacolo esplosivo – affermano dal Comune -, accompagnati da effetti speciali, personaggi dell’epoca e tanti gadget per un tuffo a capofitto nella musica e negli stili dei mitici ‘80. Prodotto dal gruppo di animazione Mas Flow e organizzato in collaborazione con DM Show Services, Isolani Spettacoli e il patrocinio del Comune, Top 80 è un misto tra musica, ballo, teatralità e divertimento. Una serata imperdibile, in un’estate non ancora terminata". Ingresso libero. Intanto in città iniziano anche i preparativi per la festa del patrono, San Nicola, con l’arrivo delle giostre per il luna park e l’avvio del calendario civile e religioso.