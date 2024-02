Si celebra il Giorno del Ricordo con un viaggio nella storia

Anche quest’anno, il Comune di Recanati, in collaborazione con l’Istituto Storico di Macerata, l’Anpi e il Circolo del Cinema, si prepara a celebrare il Giorno del ricordo (nella foto l’edizione 2023). Domani a mezzogiorno sarà apposta una corona d’alloro in Via Martiri delle Foibe. Il programma prevede diverse iniziative e attività formative che, per la prima volta, proporranno una sorta di viaggio nella geografia e nella storia di Trieste e che dalla seconda metà dell’Ottocento ci condurrà sino ad oggi. Trieste si era sviluppata tra il ‘700 e l’800 in porto ed emporio tra i più importanti in Europa, una città crocevia di cui si parlerà lunedì 19 febbraio alle 17 alla mediateca Comunale con la presentazione del libro di Erica Mastrociani "Care parole" e l’introduzione storica di Edoardo Bressan (Università di Macerata).

L’unicità di Trieste e della sua identità di frontiera, che rispecchia le tensioni europee della nostra contemporaneità, sono i temi che lo storico Fabio Todero affronterà il 20 febbraio e che le scuole e la cittadinanza potranno seguire in diretta streaming dalle 9,45 o attraverso la registrazione messa a disposizione nel canale youTube dell’Istituto Storico di Macerata. Sempre martedì 20 febbraio alle 21, alla Sala Gigli verrà proiettato il film documentario "Trieste è bella di notte", uno sguardo attento e lucido alle storie e ai percorsi attraverso cui si dipana l’immigrazione dei richiedenti asilo che dall’Iran e dal Medio Oriente, lungo la cosiddetta rotta balcanica, approdano a Trieste "bella di notte", con le sue luci sul porto.

ant. t.