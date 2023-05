Si chiude il progetto "Ci-Tengo" per agricoltura sociale e inclusiva

È arrivato a conclusione sabato scorso il progetto "Ci-Tengo cibo sano e cura del territorio, una nuova gestione organizzativa", con l’incontro che si è tenuto nell’azienda agricola Savoretti di Recanati con un’ampia partecipazione di numerose associazioni, istituzioni e cittadini. "Durante l’incontro sono stati messi in luce i vari aspetti connessi all’agricoltura sociale e il valore profondo di tale tipo di iniziative, con i racconti delle esperienze di tirocini di inserimento lavorativo, in particolare dedicati a persone con fragilità", sottolinea l’assessora Paola Nicolini. Il progetto è finanziato dalla Regione per stimolare economia e mercato in una direzione inclusiva e sostenibile e ha unito le azioni dei Comuni di Recanati, Castelfidardo, Loreto e Osimo, l’azienda agricola Savoretti, il Centro dell’Impiego di Ancona, lo Ial e Legambiente. A relazionare sul progetto è stata Chiara Marconi.