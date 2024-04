"Si è sempre battuto con tenacia per i lavoratori"

Domenica tristissima per i vertici e tutti gli iscritti della Cgil di Macerata, in lutto per l’improvvisa scomparsa in un tragico incidente stradale di Domenico Ticà. Sindacalista di lungo corso, ha ricoperto diversi incarichi, prima nella categoria del commercio (Filcams) e soprattutto in quella dei tessili e calzaturieri (Filtea e Filctem) che è arrivato a dirigere nel ruolo di coordinatore regionale, e contribuendo a renderla la categoria più numerosa della provincia negli anni della crescita del distretto calzaturiero. "Nel corso della sua attività sindacale - si legge in una nota della Cgil - Domenico si è distinto per la capacità di composizione dei problemi complessi, per lo sguardo sempre rivolto alle sfide del futuro e soprattutto per la passione con la quale si impegnava per la causa dei lavoratori". Dopo il pensionamento e qualche anno lontano da impegni sindacali, nel 2023 Ticà era stato eletto nella segreteria provinciale dello sindacato pensionati Spi Cgil, occupandosi principalmente di welfare e contrattazione sociale. "Ruolo - prosegue la nota del sindacato - che ha da subito ricoperto con entusiasmo e tenacia, nella profonda convinzione di dover lavorare per migliorare la condizione di vita di coloro che hanno bisogno. Era attualmente anche presidente del comitato Civ dell’Inps di Macerata. Domenico è stato un sindacalista apprezzato da tutti, generoso e disponibile al confronto, ma determinato nell’affermare la correttezza delle proprie idee, una persona dalla grande passione politica guidato dalla radicata volontà di rendere il mondo un posto più giusto e meno diseguale. Lascerà un vuoto difficile da colmare. Tutto lo Spi e la Cgil di Macerata si stringono intorno alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento di immenso dolore".