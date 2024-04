"Siamo entrati grazie alla consegna di cibo a domicilio"

"L’operazione conferma che i carabinieri ci sono e che l’attenzione è altissima contro lo spaccio – commenta il colonnello Nicola Candido, comandante provinciale dell’Arma –. Da tempo indagavamo sul soggetto. Sapevamo in quale zona fosse, ma dovevamo poter andare a colpo sicuro. Non era facile, in centro, indagare senza farsi scoprire. Martedì abbiamo visto arrivare un soggetto che era andato a rifornirsi, così appena uscito da un appartamento lo abbiamo pedinato e, a distanza di sicurezza dalla casa da cui si era allontanato, lo abbiamo bloccato. A quel punto siamo tornati dallo spacciatore, e approfittando di una consegna di cibo a casa che lui aveva chiesto ci siamo infilati nel portone fino ad arrivare da lui. I carabinieri sono stati molto bravi ad agire in un contesto non semplice. Riteniamo che questa persona fosse un riferimento non solo per Macerata".