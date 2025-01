Sicurezza, i numeri di Renna: "Videosorveglianza potenziata, oltre 18mila multe in un anno"

Sinergia con la prefettura e con le forze dell’ordine per garantire la sicurezza, aumento delle risorse per la manutenzione del verde, gestione delle emergenze e ottenimento di finanziamenti per progetti finalizzati allo sviluppo del verde e alla realizzazione di percorsi ciclopedonali e il recupero del Cammino Lauretano in città. Sono questi i punti cardine del lavoro portato avanti dall’assessore alla Sicurezza, al Decoro urbano e alla Protezione Civile, Paolo Renna, che ha tracciato il bilancio del 2024.

Sul fronte della viabilità sono stati rilevati 328 incidenti stradali (di cui 263 nel centro abitato). Di questi, 101 sono stati con feriti e quattro mortali. Le violazioni al codice della strada sono state 18.391, mentre 258 le violazioni a ordinanze o regolamenti comunali. Le strade su cui sono state registrate le maggiori violazioni sono: corso Matteotti (1.563), viale Leopardi (1.347), corso Cavour (1.280), via Mozzi/via del Convitto (1.802), via Minzoni (967) e corso Cairoli (503). Per corso Matteotti e via Mozzi, ovviamente, pesano le violazioni alla Ztl.

Durante l’anno sono stati 45 i servizi effettuati con telecamere e 33 con autovelox e telelaser; con tali strumentazioni sono state registrate 59 violazioni per circolazione senza assicurazione, 408 per circolazione con veicolo non sottoposto a revisione, 35 per mancato uso delle cinture di sicurezza e 199 violazioni per velocità non commisurata. Sono state ritirate, complessivamente, 68 carte di circolazione e 21 patenti.

"Nel 2024 abbiamo implementato il sistema di videosorveglianza in alcune delle zone nevralgiche della città – spiega Renna – e aumentato le risorse per il verde e la messa in sicurezza del patrimonio arboreo senza considerare i 2,5 milioni di euro di finanziamento a fondo perduto per la città che abbiamo ottenuto per la riqualificazione dei nostri spazi verdi; il 2025 sarà l’anno della messa a terra di grandi progetti che ci proietteranno a fine mandato con una città completamente nuova e restaurata".

Per quanto riguarda il commercio, sono stati effettuati 1.974 accertamenti, 281 controlli commerciali, concesse 618 occupazioni di suolo pubblico per lavori, 43 nullaosta per manifestazioni, 147 pareri sulla viabilità ed emesse 129 ordinanze per lavori e 110 per manifestazioni. Al 31 dicembre sono 103 le concessioni edili attive di cui 30 in centro.

Le principali attività di tutela ambientale hanno riguardato sopralluoghi per controlli che hanno permesso di accertare 124 violazioni in materia di rifiuti, mentre 15 sono stati i controlli in materia di inquinamento acustico e disturbo della quiete pubblica. Sono 180 i controlli sulla conduzione dei cani. Undici i posizionamenti di videocamera per il controllo di abbandono dei rifiuti. In merito a quest’ultimo aspetto la polizia locale ha effettuato un particolare focus sull’abbandono rifiuti con 403 controlli che hanno portato all’accertamento di 124 violazioni.

Sono stati investiti, infine, circa 690mila euro sulla manutenzione del verde e sull’installazione e sistemazione dei giochi nei parchi pubblici ed eseguiti circa 90 interventi da parte degli operai dell’Ufficio Ambiente. Undici volte è stato aperto il Centro operativo comunale per le varie allerte meteo, l’emergenza alluvione e vento, la ricerca di persone scomparse e la fuga di gas a Piediripa.