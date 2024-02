Sicurezza, la Polizia di Stato sale in cattedra

Incontro tra studenti e la Polizia di Stato nell’ambito del progetto ‘Pretendiamo legalità’. È stato organizzato ieri mattina, protagoniste le classi quarte e quinte, per un totale di 100 alunni, della scuola primaria San Giovanni Bosco di Civitanova. I ragazzi hanno ascoltato tematiche sul bullismo e sulla legalità con riferimento ai contesti di aggregazione dell’infanzia e hanno rivolto moltissime domande agli operatori che sono intervenuti, dimostrando coinvolgimento e comprensione delle questioni che sono state toccate, e soprattutto una attitudine al rispetto delle regole, insieme ad un forte desiderio di vivere in un contesto che non sia condizionato dalla violenza. È stato un appuntamento importante, che conferma la sinergia tra gli istituti scolastici civitanovesi e la Polizia di Stato, per diffondere la cultura di una sicurezza partecipata con la polizia vicina ai giovanissimi e alle famiglie