"Sicurezza sul lavoro, si cambi marcia"

Anche nelle Marche, in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, il 2024 è iniziato male visto che, in base ai dati pubblicati dall’Inail a fine gennaio, in linea con il trend nazionale, c’è stato un incremento delle denunce di infortunio. La Cisl ha analizzato i numeri, rilevando che, rispetto al gennaio 2023, le denunce da infortunio sul lavoro sono aumentate da 1.101 a 1.128 (+2,4%), riferite a un crescente numero di incidenti (sia nei luoghi di lavoro che in itinere), passati da 128 a 147 il 14,8 % in più. L’analisi a livello territoriale, però, fa emergere significative differenze. Nella nostra provincia, ad esempio, le denunce sono diminuite da 256 a 229 (-10,5%), come pure in quella di Fermo, dove sono passate da 95 a 73 (-23,1%). Nella provincia di Ancona, invece, si registra il maggior incremento delle denunce di infortunio che salgono da 356 a 390 (+9,5%). Seguono le province di Pesaro, che da 255 denunce del gennaio 2023 passa a 295 (+15%), e Ascoli, da 139 a 141 (1,4%). I settori più colpiti sono quelli dell’industria e dei servizi, con un aumento del 3% rispetto al gennaio 2023 (da 825 a 852 denunce registrate a gennaio 2024); trend in aumento anche nel settore dell’agricoltura, con +24,6% (da 65 denunce registrate a gennaio 2023 a 81 nel gennaio 2024), mentre nel terziario l’incremento è dell’1,7% (da 119 a 121). In questo contesto negativo, diminuisce (da 4 a 2) il numero dei morti. Ma i numeri complessivi sono sempre alti e inaccettabili. "Serve un rapido cambio di marcia, mettendo a punto una strategia di medio e lungo periodo per fermare questo dramma che si consuma ogni giorno – afferma Marco Ferracuti, segretario generale della Cisl Marche –. Ribadiamo la necessità di maggiori controlli sui luoghi di lavoro e questo è possibile solo con nuove assunzioni di ispettori".

f. v.