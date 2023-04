Sinergie per l’inclusione

Il successo ottenuto dall’incontro ‘La città di tutti i bambini’ getta le basi per un futuro convegno sui giovani, in cui a relazionare saranno gli stessi alunni delle scuole civitanovesi. Tutto è ancora da definire, ma è l’obiettivo dopo quanto andato in scena mercoledì sera, nella sala consiliare, dove amministratori, rappresentanti di associazioni, medici e professionisti si sono confrontanti sulle problematicità relative allo spettro autistico. Una sala piena e circa 280 visualizzazioni in streaming è il bilancio della serata, che ha visto la presenza anche dei consiglieri comunali Paolo Nori e Letizia Murri. Piena soddisfazione è stata espressa dall’assessore ai Servizi sociali, Barbara Capponi, che ha aperto il dibattito leggendo una poesia di Michele Cesari, prossimamente ospite a palazzo Sforza per raccontare la sua esperienza di vita. Simone Forani di Anffas, al fianco dei dottori Simone Mattozzi della Neuropsichiatria infantile dell’ospedale di Fano ed Elisabetta Tarsi, direttrice del medesimo reparto e responsabile del Centro regionale per l’autismo, ha moderato l’incontro in cui sono intervenute Kety Paglialunga di ‘Omphalos Autismo e famiglie’, Graziella Santarelli della ‘Terra degli arcobaleni’, Maria Paoloni del ‘Progetto Gaia Onlus’, la logopedista Mirella Franco, Manuela Baldoni di ‘Controluce’ (calcio per i non vedenti), Simona Simonetti dell’Istituto Bonifazi e l’architetto Barbara Baiocco.

