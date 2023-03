Soccorso pediatrico, ok la prima tra manovre, test e praticantato

Buona la prima delle tre serate dedicata al soccorso pediatrico, organizzate dal Comune di Montecosaro con l’Anas (l’Associazione nazionale per l’azione sociale, ndr) e Uil Fpl, tramite la consigliera comunale Alessandra Perugini. Venerdì sera, al cinema Moderno, si è tenuto il primo appuntamento con la lezione dedicata alla disostruzione delle vie aree. Forte l’interesse dei partecipanti che hanno potuto acquisire le nozioni utili a scongiurare scenari drammatici nel caso in cui un corpo estraneo dovesse bloccare le vie respiratorie di un bambino. Gli operatori del ‘Centro di formazione Soccorriamo’ hanno illustrato le varie manovre, facendole provare ai partecipanti attraverso un piccolo manichino. Per l’occasione presenti anche il portavoce nazionale di Anas Antonio Lufrano, il segretario generale regionale di Uil Marcello Evangelista, oltre a Pierluigi Rossi e Samantha Guerrieri dell’Università popolare del mediterraneo. I prossimi incontri, a ingresso libero, verteranno sulle ‘Pillole di pediatria’ (14 aprile) e sul soccorso sportivo (5 maggio).

f. r.