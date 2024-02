Social media e rischi secondo Pellai

’Il coraggio di educare’ è un progetto di educazione (familiare) che mira ad organizzare incontri formativi rivolti a genitori, educatori, insegnanti e professionisti dell’educazione per riflettere e individuare strategie adatte alle varie fasi dell’età evolutiva dei bambini e dei ragazzi. Il primo incontro si terrà oggi alle ore 17.45 nell’aula multimediale in via Cavour 29, messa a disposizione dal Comune di Treia. Riguarderà il tema dei sociali media, quali sono i rischi in età evolutiva e cosa c’è da sapere per prevenirli. Temi che saranno approfonditi da Alberto Pellai (foto), medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, ricercatore dell’Università di Milano.