Soggiorni estivi ad Abano e Boario Terme

Soggiorni estivi della durata di 12 giorni ad Abano Terme e Boario Terme proposta a over 55 dal Comune di Civitanova e dal Gruppo di Lavoro dell’Area Anziani della Consulta dei Sevizi Sociali, con l’ As.so.ci capofila. Il periodo va dal 25 agosto al 6 settembre. Prevista la spesa giornaliera a persona di 60 euro in camera matrimoniale o doppia, e 10 euro di supplemento giornaliero per la singola (massimo 10 camere) e tassa soggiorno 1,50 euro per sette giorni. Da considerare anche la spesa di 6 euro per coprire l’assicurazione infortuni. La domanda di partecipazione, disponibile all’ufficio Urp del Comune, va presentata nei giorni 7, 8 e 9 maggio dalle ore 9 alle 12 nella sede dell’As.so.ci in via Nelson Mandela, sopra la farmacia comunale. Poiché nella struttura alberghiera di Abano Terme il numero delle camere è limitato avranno priorità le domande pervenute in ordine cronologico, gli altri partecipanti saranno collocati, per l’intero soggiorno, in altra struttura nelle vicinanze. Qualora non si raggiunga un numero minimo di 30 unità, gli iscritti verranno accorpati direttamente nella seconda località. Nel caso in cui le adesioni non raggiungano comunque il numero minimo di 30, il soggiorno non verrà effettuato.