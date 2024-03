’Sogno di una notte’ in versione ambientalista

Per la stagione teatrale arriva a Treia, domani alle ore 21.15, una tra le più belle e rappresentate commedie di W. Shakespeare: ’Sogno di una notte di mezza estate’, per la regia di Veronica Pace, in un riadattamento in cui amore e natura sono le vere protagoniste. L’Associazione “Shakespeare in sneakers”, con la forza del teatro, porta avanti diverse battaglie e tra queste la salvaguardia dell’ambiente. La regista traspone sul palcoscenico, attraverso i suoi attori, l’idea di una natura maestosa e magnifica. In questo adattamento, seguendo i riti della mezza estate, Veronica Pace sposta gli equilibri del testo originale e rimodella le dinamiche shakespeariane: non solo assistiamo alla commedia dei mille intrecci dove la parola la fa da padrone, ma anche alla sincretica dimostrazione della natura più pura e sfrenata. Info e prenotazioni: mail tonicoservice@gmail.com 3392304624 (ore 15 – 19). Prevendita online www.liveticket.it/tonicoservice