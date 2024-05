Solidarietà sulle due ruote per i bimbi del Salesi

La solidarietà corre di nuovo sulle due ruote con 2 Wheels 4 Benefit. Giunta alla 14esima edizione, la raccolta fondi per l’ospedale pediatrico Salesi di Ancona si svolgerà questa domenica 26 maggio. La partenza sarà sempre da Petriolo alle 9.30 (ritrovo 8.30). L’invito è aperto a qualsiasi tipo di moto e scooter. La raccolta dei fondi sarà effettuata il giorno dell’evento (iscrizione 15 euro a moto, interamente devoluta in beneficenza); in alternativa tramite iban dedicato (info sulla pagina Facebook 2 Wheels 4 Benefit). L’anno scorso furono donati ben 10.800 euro: oltre 300 moto arrivarono in corteo fino ai cancelli dell’ospedale regalando momenti di gioia ai piccoli pazienti.