"Solidarietà tra vicini per contrastare le truffe agli anziani e a chi vive solo"

La risposta più efficace per arginare i truffatori è costruire una salda rete di comunità, di solidarietà, di buon vicinato, a tutela di anziani e persone sole. È quanto è emerso nell’incontro organizzato dalla Cna di Macerata con l’associazione ’Insieme in sicurezza’, nell’ambito di un ciclo di formazione destinato a giovani e anziani per saper riconoscere e allontanare un truffatore. "La comunità è la vera arma per prevenire le truffe ed evitare che tante persone, come purtroppo stiamo vedendo, debbano soffrire a causa di intrusioni in casa, raggiri, sottrazione di beni e altri eventi che causano non solo danni materiali ma anche e soprattutto psicologici" ha detto Silvano Gattari, presidente della Cna Pensionati. "I reati di truffa – ha aggiunto Romeo Renis, presidente dell’associazione Insieme in sicurezza – difficilmente hanno una risoluzione per via giudiziaria. Sono reati a querela di parte e presuppongono la puntuale denuncia delle vittime, cosa che solo nella metà dei casi avviene e l’individuazione dei colpevoli non sempre è tempestiva. Basti pensare alle bande organizzate oppure ai reati che si attivano attraverso la rete web. La risposta più efficace è rinsaldare il cordone di protezione della comunità. I punti di ritrovo per giovani o anziani in città così come i rapporti tra buoni vicini sono i più efficaci deterrenti".

Toccanti le esperienze personali raccontate dai presenti, dalle intrusioni in casa alle truffe amorose. "Mettiamo a disposizione i nostri uffici come punti di riferimento per la cittadinanza - ha dichiarato dichiara Massimiliano Moriconi, direttore della Cna di Macerata -. I nostri operatori sono preparati ad accogliere le confidenze dei clienti e di tutti coloro che hanno necessità di aprirsi in un totale clima di fiducia reciproca".

Gli incontri di Cna Macerata e associazione ’Insieme in sicurezza’, visto l’interesse suscitato finora, si replicheranno lungo la costa e nell’entroterra della provincia.