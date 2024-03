Sorcionovo: esordio europeo bagnato d’oro

La pattinatrice Alice Sorcionovo ha debuttato con una medaglia d’oro in Coppa Europa. Nella prima tappa di pattinaggio corsa, svoltasi nello splendido impianto di Gijòn nelle Asturie, in Spagna, la diciottenne portacolori della Luna Sports Academy di Senigallia ha conquistato infatti il primo posto nella 500 metri sprint davanti alla colombiana Càrdenas e alla belga Geerts. Un vero exploit per Alice Sorcionovo che, come noto, si confronta quest’anno con le più esperte pattinatrici Senior, avendo dovuto abbandonare la categoria Junior al compimento della maggiore età. La ragazza di Montecosaro, oltre a salire sul gradino più alto del podio, ha disputato con onore anche la prova sulla distanza dei mille metri. E’ arrivata in finale (obiettivo della vigilia) e ha terminato la gara con un bel sesto posto. Al termine della ’tre giorni’ in terra spagnola ci sono state le premiazioni anche della ’Combinata’ (500 mt sprint e 1.000 mt) e Alice è tornata di nuovo sul podio grazie a un ottimo terzo posto. Soddisfazione per lei e per il suo allenatore Luca Bernacchia, che ovviamente l’ha seguita anche in questa prima esperienza europea da Senior. Prossimo appuntamento: dal 18 al 21 aprile a Geisingen, in Germania, per la seconda tappa di Coppa Europa.

