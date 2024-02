Sorpreso con la droga, aggredisce i poliziotti. Spacciatore patteggia un anno e quattro mesi

Fermato dalla polizia, aveva provato a ingoiare l’eroina e a evitare l’arresto con spintoni e calci. Ma alla fine era stato bloccato e addosso e in casa gli erano stati sequestrati 35 grammi di droga. Per questo, accusato di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, ieri ha patteggiato un anno e quattro mesi di reclusione il nigeriano Johnbull Iredia, 44enne. L’episodio era successo il 13 luglio scorso, quando la sezione antidroga della Squadra mobile, che da qualche tempo lo teneva sott’occhio, lo aveva fermato per un controllo in via Don Bosco. L’uomo aveva deglutito qualcosa, e poi aveva innescato una colluttazione con gli agenti, che però lo avevano arrestato. Dopo un esame con la Tac, la polizia aveva atteso che l’uomo, trattenuto e piantonato in ospedale, espellesse le quattro dosi di eroina ingerita mentre altre, per un totale di 35 grammi, erano state trovate a casa sua. Ieri per lui si è tenuta l’udienza preliminare. Di fronte al giudice Daniela Bellesi, l’avvocato Domenico Biasco ha chiesto di patteggiare la pena per i due reati, concordata con il pubblico ministero Vincenzo Carusi a un anno e quattro mesi. Al momento, il nigeriano si trova in Campania.