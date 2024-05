"Sos Anziani". Un aiuto dal Comune negli spostamenti

Approvato a Corridonia il rinnovo del servizio "Sos Anziani", finalizzato a portare un aiuto concreto nello svolgimento delle attività quotidiane e negli spostamenti verso le strutture sanitarie e riabilitative di soggetti residenti sul territorio socialmente svantaggiati. Il progetto è promosso dall’Associazione Anteas di Macerata. "Questa amministrazione ha attivato servizi a favore degli anziani autosufficienti del territorio con l’intento di creare una rete sociale di vicinanza – si legge nella delibera – visto che il servizio di trasporto degli anziani autosufficienti ha ricevuto un notevole riscontro da parte dei cittadini residenti nel Comune di Corridonia, nell’anno 2023 e precedenti si ritiene opportuno rinnovare la convenzione".

L’Anteas (Associazione nazionale tutte le età attive per la solidarietà) effettuerà il servizio di trasporto occasionale assistito a favore degli over 65 autosufficienti e soggetti individuati dai Servizi Sociali, utilizzando mezzi propri. Un’iniziativa che va intesa come integrazione a supporto della rete familiare e di altre tipologie di trasporto pubblico e privato, inoltre sono previste anche uscite per agevolare la socializzazione tre gli anziani. Da anni infatti l’Ente, in accordo con Anteas, garantisce il servizio di "Taxi Sociale", che fa parte dello sviluppo del progetto "Sos Anziani", dove dei volontari accompagnano i cittadini corridoniani nei loro appuntamenti sanitari.