Sospesi i mutui: più soldi per le manutenzioni

Il Consiglio comunale nella seduta di lunedì ha approvato due variazioni di bilancio. Con la prima, di quasi 4 milioni di euro, il Comune applica la norma statale che consente l’utilizzo della sospensione del pagamento dei mutui ante sisma 2016 concesso anche quest’anno nelle zone del cratere. "Tra i principali interventi che porteremo avanti con questa variazione c’è l’investimento di 151mila euro destinati alle manutenzioni ordinarie che raggiungono lo stanziamento in bilancio di 1.077.00 euro – ha commentato l’assessore al Bilancio, Oriana Piccioni -; l’integrazione delle cifre ai Servizi sociali per 425mila euro; 400mila euro per il settore Eventi e cultura; 111mila euro per la spesa del personale e 116mila euro per le manifestazioni a sostegno delle attività produttive, della Festa dell’Europa e del settore Ambiente. Infine, anche quest’anno, proseguono i progetti Pnrr promossi dall’Ats15 e finalizzati al sostegno genitoriale, all’autonomia delle persone con disabilità e degli anziani, al sostegno delle dimissioni anticipate, al sostegno delle famiglie che hanno delle difficoltà abitative. Con questa variazione possiamo inserire in bilancio anche risorse per 90mila euro relative alla chiusura della liquidazione della Smea". La seconda variazione, di 2,5 milioni di euro, riguarda l’ottenimento di un finanziamento relativo al bando Pnc Sisma per il rilancio economico, sociale, turistico e culturale con iniziative di partenariato pubblico e privato. Il progetto, che riguarda MA.MA. Marca Maceratese, vede il coinvolgimento di 22 comuni, e si procederà a mettere in campo un intervento di digitalizzazione grazie alla creazione di una piattaforma che possa mettere in collegamento e in rete circa 1.400 strutture turistiche del territorio.