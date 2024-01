Sostegno alle donne maltrattate e recupero degli uomini violenti

Pari opportunità, sensibilizzazione nelle scuole, contrasto alla violenza contro le donne, ma anche recupero degli uomini maltrattanti. Tanti i temi su cui si è concentrato l’assessorato alle Pari Opportunità nel 2023. "Il Comune di Macerata, capofila dell’Ambito Sociale 15, è stato individuato dalla Regione come primo Centro per uomini autori o potenziali autori di violenza - spiega l’assessore Francesca D’Alessandro -. Sono stati 45 gli accessi totali, 36 le prese in carico, 21 le persone inserite all’interno del gruppo e 6 quelle che hanno concluso il percorso. Strettamente connesso è il protocollo Zeus firmato dal Comune - con l’Ats 15 come capofila per l’intera regione - con le cinque questure marchigiane che prevede oltre all’ammonimento, che viene fatto ai soggetti ritenuti pericolosi per atti persecutori o violenza domestica, anche la possibilità, a discrezione del questore, di indicare quali sono le strutture dove il soggetto ammonito può rivolgersi per iniziare un percorso su base volontaria gratuito per trattare la rabbia". In occasione della Giornata internazionale della donna si è dato avvio al ciclo di incontri ’Simposio rosa’ incentrato sulle figure femminili nella storia, nella società, nella cultura e nella quotidianità". Nel 2023 l’assessorato ha promosso il progetto di educazione affettiva e sessuale per adolescenti ’Teen Star’ in collaborazione con l’Istituto Mestica e rivolto ai ragazzi di 13 e 14 anni. L’assessorato ha riproposto, per il terzo anno, ’Guardami negli occhi’ con il fine di prevenire e contrastare la violenza contro le donne attraverso un’azione educativa specifica per i ragazzi delle scuole secondarie superiori e, per la prima volta, quest’anno, è stato dedicato un convegno al mondo maschile, dal titolo ’Quello che gli uomini non dicono: un viaggio tra stereotipi ed emozioni’, per accendere un faro sull’universo maschile e sulle relazioni di coppia. A questo si aggiunge il lavoro dello sportello InformaDonna che svolge un’attività di front-office. "Da una analisi dei dati relativi all’afflusso nell’anno 2023 (circa 643 contatti), emerge una predominanza femminile (23 uomini e 620 donne) in cui le aree di interesse maggiormente toccate sono il lavoro e la sua ricerca" ha concluso l’assessore Francesca D’Alessandro.