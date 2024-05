"Sottopasso allagato e invaso dalle nutrie"

"Da mesi il sottopasso pedonale della Montecatini è sommerso di acqua putrida, dove proliferano zanzare e persino alcune nutrie. Bisogna risolvere la situazione soprattutto sotto il profilo igienico, ma anche per ripristinare un importante collegamento usato da diversi concittadini". È quanto denuncia, a Porto Recanati, una residente di 50 anni che preferisce rimanere anonima. E il riferimento è al sottopasso situato all’altezza della linea ferroviaria, che collega il parco dell’Amicizia di via Brodolini con il tratto del lungomare centro-sud, dove si trova l’ex capannone Nervi.

Da mesi il sottopasso è allagato con acqua visibilmente sporca, e negli ultimi tempi sono state avvistate delle nutrie, che scorrazzano in quella zona. Non a caso, diversi portorecanatesi hanno più volte segnalato la situazione sui social network, chiedendo all’amministrazione comunale di risolvere tale criticità. "Con le piogge dell’ultimo inverno, il sottopasso si è riempito d’acqua ed è rimasto in tali condizioni – afferma la 50enne –. In realtà, pure negli scorsi anni si verificavano simili allagamenti. Però prima quel sottopasso veniva poi ripulito, dato che è un collegamento importante per svariati residenti. Ma ora la situazione igienica si è aggravata: quell’acqua è malsana e lo si vede a occhio nudo – aggiunge lei –. E quindi tutto ciò attira le zanzare che possono essere portatori di malattie trasmissibili, come leishmaniosi e filariosi, mettendo in pericolo gli animali domestici. Questo, senza contare che è non un bello spettacolo notare delle nutrie a spasso per il centro della città".

Per tale motivo, la portorecanatese chiede al Comune di intervenire al più presto. "Sarebbe davvero importante sanificare quel luogo, se contiamo che ormai l’estate è arrivata – riprende la 50enne –. Vogliamo che il sottopasso ritorni alla normalità e in uno stato quanto meno accettabile". A dire la sua il sindaco Andrea Michelini, che spiega come si è finora mossa l’amministrazione comunale di Porto Recanati. "Eravamo già intervenuti per la pulizia del fosso – osserva il primo cittadino –. Ora il mare ha di nuovo ostruito il passaggio che è da riaprire. Per il resto della pulizia, sono coinvolti gli altri enti di proprietà che dovranno occuparsi di quanto è di loro competenza".