"Sottopasso autostradale, l’incuria è pericolosa"

"Ancora una volta, devo segnalare il grosso pericolo generato dall’incuria che si trova lungo la curva del sottopasso di Via Martiri di via Fani".

Lo dichiara Stefano Mezzasoma, capogruppo del Movimento 5Stelle a Potenza Picena, in una nota.

Dopo diverse interrogazioni che aveva presentato alla giunta, torna adesso a sollevare "la situazione di continuo pericolo all’altezza del sottopasso autostradale di via Martiri di via Fani – scrive Mezzasoma –, per entrare o uscire nel quartiere artigianale e residenziale dello Spinnaker. Si evidenzia innanzitutto il sempre e ormai celebre boschetto di canne che ostruisce del tutto la visibilità della curva a gomito , oltre ai guardrail divelti e alla totale oscurità del tunnel. Sono tutti gravi pericoli per chi percorre la via – aggiunge il pentastellato –, soprattutto per pedoni e ciclisti. Il tratto interessato è poi la porta d’ingresso di una zona residenziale e artigiana collinare, poco distante dal mare e con una vista stupenda. Come può la giunta comunaleTartabini/Casciotti mantenerla da anni in questo squallido degrado?".

Perciò, Mezzasoma chiede "pubblicamente alla giunta comunale di intervenire con urgenza per mettere fine ai pericoli dovuti ad anni di mancate manutenzioni e trascuratezza".