Sottopasso ferroviario chiuso a Civitanova, residenti chiedono riapertura e miglioramenti estetici

Chiuso da oltre un mese il sottopasso ferroviario che collega la Statale 16 a via Regina Elena. Non sono chiari i motivi dell’inaccessibilità, tuttavia i due ingressi sono sbarrati da transenne e nastro segnaletico di colore bianco e rosso, e la situazione, stando a chi vive nella zona, va avanti da circa un mese. Il divieto resta facilmente superabile dai tanti che non lo rispettano aggirando le transenne, ma chi vuol dare il buon esempio è costretto a transitare per il sottopasso Esso oppure in quello della Castellara. Si tratta comunque di un passaggio pedonale assai frequentato durante la stagione estiva, perché permette ai residenti o agli automobilisti che parcheggiano nel Rione dei Pini di accedere velocemente al lungomare centro. Proprio per questo motivo, sono diversi i cittadini che chiedono al Comune che venga abbellito e reso al livello di altri viadotti decisamente più curati. Quindi, non solo riaprirlo subito, ma anche migliorarlo esteticamente prima dell’estate è quanto chiedono i residenti e quanti lo utilizzano.