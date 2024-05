Spada e Palio a Sossanta. Bonifazi è il più veloce

Il terziere di Sossanta conquista palio e spada, al termine di una corsa piena di imprevisti. Il più veloce a tagliare il traguardo è stato Giosué Bonifazi, che così ha ripetuto il successo del 2022. E con 175 punti totali il suo terziere ha portato a casa anche il Palio. Tra le ragazze invece la più veloce è stata Sofia Malatini, che così ha portato il Palio di Santa Camilla al terziere Di Mezzo. La rievocazione storica, arrivata alla sua edizione numero 43, ha dovuto fare i conti con il maltempo ieri pomeriggio: la pioggia ha fatto partire in ritardo di quasi un’ora le gare tra le ragazze e poi tra i trenta atleti schierati dai tre terzieri della città. Alla fine, la spada realizzata dai fratelli Reversi è stata impugnata dal 19enne Bonifazi, che corre il mezzofondo con il Cus Camerino. Oltre 500 figuranti ieri hanno sfilato per le vie del centro, dando vita alla rievocazione amata e seguitissima non solo a Camerino. Stefano Falcioni e Donatella Pazzelli, presidentessa dall’associazione che organizza la rievocazione, hanno commentato le fasi della giornata e delle gare, leggendo anche i numerosi messaggi arrivati in diretta attraverso i canali social.